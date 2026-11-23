Рост числа случаев заражения устойчивой к антибиотикам бактерией Klebsiella pneumoniae в Евросоюзе вызывает обеспокоенность.

В 2025 году количество инфекций кровотока оказалось на 72% выше, чем в 2019-м, сообщили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ЕС рассчитывает снизить устойчивость бактерии к карбапенемам (класс мощных антибиотиков – прим. ред.) на 5% по сравнению с нынешним уровнем.

"В 10 из 43 стран, предоставивших данные, половина или более выявленных бактерий этого вида устойчивы к карбапенемам", – подчеркнули представители организации.

Проблема заключается в том, что новые штаммы бактерии устойчивы к лекарственным препаратам, а отдельные патогены – абсолютно невосприимчивы почти ко всем антибиотикам, включая новейшие.

"Супербактерия" Klebsiella pneumoniae вызывает тяжелую пневмонию, сепсис, менингит, является причиной абсцессов внутренних органов. Уровень смертности по разным оценкам составляет от 40% до 70%.