Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, отправилась в Китай, чтобы продолжить борьбу с онкологическим заболеванием. Но не обошлось без инцидента.

Перед вылетом ей стало хуже. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Валерия пожаловалась на неважное самочувствие. По ее словам, она снова почувствовала жуткую боль и с трудом передвигается.

Тем не менее, блогер нашла в себе силы добраться до аэропорта. Ей помог ее возлюбленный, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини. Однако затем случился неприятный инцидент. Валерия вышла на связь и со слезами сообщила, что летит в Китай одна. "Меня выпустили, а Луиса нет… Лечу одна и рыдаю", - объявила расстроенная Лерчек.

Оказалось, у Луиса обнаружились проблемы с загранпаспортом. Дело в том, что у него двойное гражданство: России, так как был женат на россиянке, и Аргентины. По аргентинскому паспорту Луис может лететь в Китай без всяких виз. Но для российских пограничников он гражданин России, другие паспорта значения не имеют. И вот как раз российского загранпаспорта у Сквиччиарини и не оказалось.

В результате Лерчек заявила, что Луис по возможности быстро прилетит к ней в Китай. Пока же она пройдет все исследования в местной клинике, чтобы специалисты подобрали для нее подходящее лечение.

Напомним, что рак желудка четвертой стадии у Чекалиной обнаружили в феврале, когда она резко почувствовала ухудшение здоровья после рождения четвертого ребенка. Валерия прошла несколько курсов химиотерапии в московском онкоцентре, но лечение не помогло, метастазы распространились по всему организму.

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