Российская армия нанесла новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах укронацистов.

Как уточнило Минобороны России в своем "Макс"-канале, поражена электроподстанция в Днепропетровске, которая снабжала энергией предприятия военной промышленности Украины.

Под удары угодили объекты инфраструктуры в порту Измаил Одесской области — они использовались врагом для доставки военного имущества.

На переходе морем юго-западнее Одессы поражен сухогруз, который доставлял военные грузы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Также удары нанесены по двум локомотивам в Днепропетровской области.

На фоне продолжающихся ударов возмездия ВС России Financial Times пишет, что разрушительный потенциал российских дальних ударов значительно превосходит возможности ВСУ. Это подрывает украинскую экономику и лишают ее налоговой подпитки, в итоге бремя содержания Украины полностью ложится на плечи европейских налогоплательщиков.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подтвердил в соцсетях, что украинской армии "баллистику сбивать нечем", что грозит печальной судьбой городам страны. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский продолжает делать популистские заявления в адрес спонсоров: "Вот эти призывы его невозможно уже слушать. Ну никто не придет ни на какую помощь. Зачем людей вводить в заблуждение?" (цитата по РИА Новости).