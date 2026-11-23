Роман и Елена Товстик устроили публичную потасовку во время встречи с детьми. Бывшие супруги буквально вырывали друг у друга из рук десятилетнюю дочь.

После скандала оба выступили с обвинениями в провокации и насилии. В частности, Елена заявила, что бывший муж специально устроил конфликт ради съемки, а Роман утверждает, что экс-супруга ударила их дочь и набросилась на него самого.

Товстик рассказал, что вместе с дочками Анной и Алисой приехал проведать младших детей Агату и Артура, которые живут с матерью. Но якобы почти сразу Елена начала устраивать провокации Роману. Она кричала и скандалила. В итоге, он не выдержал и решил уехать. По словам бизнесмена, когда мимо Елены пробегала Алиса, та схватила ее за капюшон толстовки.

"Я уже стоял внизу и вижу, как Алиса бежит, а мама ее сразу же хватает за шиворот и начинает тащить, орет на нее. Алиса падает. Кричит: „Папа, помоги!“ Я, естественно, кинулся к ней, начал говорить Лене: „Что ты творишь?“ — и вырвал Алису у нее, потому что она схватила ее за шиворот и начала таскать, уронила на пол, орала на нее. Я испугался, что она будет ее пинать. Потому что Анечку она очень жестко ударила, очень сильно. Это был кошмар. И, конечно, когда Алиса кричит: „Папа, помоги, забери меня“, естественно, я вырвал ее из Лениных рук", - сообщил Роман Super.

В Сети общественность крайне негативно отреагировала на скандал. По мнению комментаторов, в этой ситуации "жалко только детей", психика которых может серьезно пострадать в результате конфликта родителей.

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