Во вторник, 24 ноября, на столичный регион обрушится самый сильный снегопад завершающейся осени — не исключено, что он обеспечит постоянный снежный покров.

Как рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, мощный снегопад принесет крупный холодный атмосферный вихрь диаметром около 1000 километров.

Снег в Москве и Подмосковье, как ожидается, начнется во вторник, 24 ноября, после обеда и будет идти до середины следующего дня с усилением ночью. За это время в столице может выпасть до 15 сантиметров осадков.

Между тем главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что 23 ноября в Москве ожидается мокрый снег, гололедица и до плюс двух градусов выше нуля. При этом, уточнила эксперт в комментарии РИА Новости, количество осадков не будет превышать одного-двух миллиметров.

В столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Как свидетельствует прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве и Московской области есть риски формирования гололедно-изморозевых отложений. Предупреждений останется в силе до 10 часов 23 ноября.

Столичный департамент транспорта в своем "Макс"-канале рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок по городу в понедельник, 23 ноября, в связи с гололедицей. При этом автомобилистов просят держать дистанцию и избегать резких маневров.

В комплексе городского хозяйства столицы предупредили, что водителям рекомендуется выезжать на дороги Москвы только на зимней резине, а пешеходов просят быть внимательнее на дорогах.