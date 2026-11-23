Ира Пинчук в прошлом году пережила крах своего первого брака. Арай Чобанян изменил жене, когда она была беременна их вторым сыном. Звезда "Дома-2" долго приходила в себя, ей даже понадобилась помощь специалистов, Ира лежала в клинике. Но весной Пинчук встретила новую любовь. Чувства так захлестнули девушку, что недолго думая, она снова вышла замуж.

Вторым мужем Пинчук стал бизнесмен Саламбек Мартазанов. Сначала Ира и Саламбек заключили религиозный брак по мусульманским традициям. А спустя время они официально оформили отношения в МФЦ. Выпускница телестройки говорит, что с новым мужем обрела настоящее счастье. Более того, Саламбек изменил взгляды Иры на жизнь настолько, что она решилась на серьезный шаг. Пинчук отказалась от своей религии и приняла ислам.

Это решение шокировало поклонников звезды "Дома-2". Люди уверены, что Пинчук пошла на столь серьезный шаг под давлением нового мужа.

Многих интересует, что теперь будет с детьми Иры. Отец мальчиков Арай Чобанян вырос в традиционной религиозной армянской семье, придерживающейся христианских устоев. Но сыновей Пинчук и Чобанян так и не крестили, хотя старшему мальчику уже 5 лет.

Пользователи Сети завалили Арая сообщениями с просьбой прояснить судьбу Давида и Алана. Чобанян отмалчивался несколько дней, но в итоге выступил с заявлением.

"По поводу детей. Я искренне верю в то, что Ире не навязывали смену религии. То есть, это её личный выбор. Также я верю в то, что детям никто не будет навязывать какую-то религию. Ни я, ни Ира. Всё, что мы можем делать, это давать им воспитание, учить жизни, делать детей порядочными, добрыми, воспитанными, чтобы они выросли хорошими людьми.

Вот всё, что мы можем делать. А когда дети вырастут, они сами для себя примут решение. Что им ближе? Я считаю, что так. Дети вырастут и сами решат решат. Решат для себя, что им духовно ближе", — сообщил Арай.