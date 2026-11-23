Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказалась об окончании украинского конфликта.

По ее словам, возможны три сценария завершения конфликта:

1. в войну вступят страны НАТО, и тогда конфликт перерастет в третью мировую войну;

2. Российско-украинский конфликт затянется на годы;

3. Либо все страны поймут последствия и все сядут за стол переговоров.

Ранее Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции, она не собирается встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским и оказывать финансовую помощь Киеву.

"Я думаю, что в этот раз не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", - отметила Ле Пен, комментируя итоги своей предвыборной гонки в 2017 году.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года.