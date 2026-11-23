Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказалась об окончании украинского конфликта.
По ее словам, возможны три сценария завершения конфликта:
1. в войну вступят страны НАТО, и тогда конфликт перерастет в третью мировую войну;
2. Российско-украинский конфликт затянется на годы;
3. Либо все страны поймут последствия и все сядут за стол переговоров.
Ранее Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Франции, она не собирается встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским и оказывать финансовую помощь Киеву.
"Я думаю, что в этот раз не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", - отметила Ле Пен, комментируя итоги своей предвыборной гонки в 2017 году.
Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года.