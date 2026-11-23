54-летняя Софья Кругликова в августе оформила отношения с 59-летним Валерием Жуковым, лидером рок-группы "Жуки". Год назад она развелась с актером Михаилом Ефремовым.

Кругликова и Ефремов были вместе более 20 лет. Однако брак дал трещину задолго до официального развода. Ходят слухи, что супруги часто ссорились из-за пьянок, скандалов и измен. В итоге из-за постоянных конфликтов знаменитый актер перестал разговаривать с женой.

Последней каплей в чаше терпения Кругликовой стала новость, что в колонии Ефремов провел трехдневное свидание с актрисой Дарьей Белоусовой, которую в кулуарах называют давней любовницей артиста. После этого Кругликова и Ефремов развелись в сентябре прошлого года.

Однако Софья быстро нашла свое счастье. Летом она оформила брак с лидером группы "Жуки" Валерием Жуковым. Это ее третий официальный брак, а для музыканта — второй. С первой женой он расстался еще четыре года назад, у них двое несовершеннолетних сыновей, сообщает SHOT.

Напомним, что Михаил Ефремов был женат пять раз. Его первой избранницей стала актриса Елена Гольянова. Вторая жена редактор Ася Воробьева подарила актеру первенца — сына Никиту. В браке с народной артисткой России Евгенией Добровольской родился второй сын Ефремова Николай. Четвертая жена артиста Ксения Качалина скончалась в ноябре прошлого года. От нее у актера осталась дочь Анна-Мария. В пятом браке, с Софьей Кругликовой, на свет появились трое детей – Вера, Надежда и Борис.

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