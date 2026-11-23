Очередной масштабный сбой вновь серьезно нарушил авиасообщение в США. Около шести тысяч рейсов были задержаны или отменены на внутренних и международных маршрутах.

Больше всего - в аэропорту Атланты, одном из самых загруженных в стране. Причиной ЧП стали неполадки с оборудованием компании "Дельта". Она входит в число крупнейших в Америке. Вышла из строя система, которая отвечает за учет веса и балансировки самолетов - ключевой этап предполетной подготовки.

Пока неисправность устраняли, расчеты пришлось делать вручную, что и привело к длительным задержкам. Всего полторы недели назад в США уже происходило нечто подобное, но коллапс был еще масштабнее. Несколько часов в стране вообще не было авиасообщения. Из-за перегрузки устаревшей сети не работало оборудование авиадиспетчеров.