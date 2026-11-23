Новые дороги построят на границе районов Бутырский и Марьина Роща. Благодаря им у автомобилистов и пассажиров городского транспорта появятся альтернативные маршруты, сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин.

Работы пройдут в несколько этапов. Сначала появится дорога, которая соединит улицу Добролюбова с Огородным проездом. Затем возведут участок трассы вдоль путей МЦД-2. Здесь будет организовано круговое движение. Завершить строительство планируется в 2027 году.

На северо-востоке Москвы уже реализовали несколько важных транспортных проектов. В частности, открыли тоннель под железнодорожными путями и дорогу в районе Складочной улицы.