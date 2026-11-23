В Москве в Национальном центре "Россия" открылся Международный муниципальный форум. Это одно из крупнейших мероприятий для обсуждения вопросов местного самоуправления и экономического развития населённых пунктов.

А также масштабная площадка для диалога бизнеса и власти. Представлены также ведущие эксперты и зарубежные делегации. Всего свыше тысячи участников из более чем 40 стран. Главным событием станет пленарная сессия, на которой обсудят современные тенденции в градостроительстве, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта, развитие транспортной инфраструктуры и экологические проблемы.

"Всех нас объединяет одна главная задача - сделать жизнь наших граждан комфортнее, безопаснее, современнее. И, безусловно, муниципальная дипломатия. Площадка форума нацелена именно на развитие муниципальных связей. Муниципальная дипломатия должна способствовать достижению этой цели", - отметил Евгений Грачёв, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике.