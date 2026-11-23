Российские регионы накрывают снегопады. По прогнозам синоптиков, во власти непогоды уже завтра окажется столица. На мегаполис обрушится мощный циклон, а высота сугробов может превысить 10 сантиметров. С сильнейшим гололёдом борются в Челябинске и Омске. От снега расчищают улицы Иркутска.

В Иркутске коммунальные службы все выходные боролись с последствиями мощных снегопадов. Только за пару дней из города вывезли больше двух тонн снега.

А вот Омск сковал сильнейший гололед. Улицы города превратились в каток. Многие автолюбители не рискуют садится за руль. Пешеходам деваться некуда приходится идти или, вернее, скользить.

Челябинск еще не оправился от прошедшего ледяного дождя, а синоптики уже прогнозируют новый. Коммунальные службы работают в усиленном режиме дороги посыпают песком и противогололёдными средствами.

Сочи продолжает бороться с последствиями мощного ливня. Бурные потоки воды в некоторых местах унесли с собой часть асфальта, а на проезжую часть сошли сели из глины.

Москва пока остается в стороне от разгула стихии. Но синоптики предупреждают, расслабляться не стоит. Уже завтра столицу накроет самый сильный снегопад сезона. Он начнётся после полудня и продлится без перерывов почти сутки.