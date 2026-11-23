Уникальную систему для лечения деформаций бедренной кости создали в центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера. Главная особенность изобретения, которое уже применяется на практике - его способность удлиняться по мере роста ребёнка. Первой пациенткой, которой установили инновационную систему, стала восьмилетняя София из Калининграда.

На первый взгляд, обычная металлическая конструкция. Но специальные подвижные элементы позволяют ей удлиняться вслед за ростом костей, сохраняя их правильное положение. Это снижает вероятность повторных операций.

Софии было три с половиной года, когда однажды утром она проснулась с болью в ноге и начала прихрамывать. Накануне вместе с сестрой прыгала на кровати. Обследование выявило фиброзную дисплазию — заболевание, при котором здоровая костная ткань замещается патологической. Кость теряет прочность, постепенно деформируется, повышается риск переломов. Первую операцию провели осенью 2021 года, но болезнь продолжала прогрессировать.

"Началась деформация правой бедренной кости. Это как раз из-за фиброза кости. И далее, в садике, она шла, споткнулась и получился второй перелом", - рассказывает Екатерина Любинова, мама Софии.

Тогда врачи предложили семье попробовать новую разработку. Чтобы исправить сложное искривление, бедренную кость рассекли в трёх местах и установили динамическую телескопическую систему - изобретение петербургских ортопедов. Она фиксирует кость сразу в двух точках — в области тазобедренного и коленного суставов. София была первой, кому провели такую операцию.

"Эту девочку, так же, как и остальных 20, которых мы потом прооперировали, мы их наблюдали, и мы убедились, что ребёнок - он ведёт обычный образ жизни. Мы видели, как происходит удлинение в области тазобедренного сустава, в области коленного сустава", - пояснил Дмитрий Рыжиков, заведующий научным отделом патологии позвоночника, спинного мозга и грудной клетки НМИЦ имени Г. И. Турнера.

За полтора года имплант "подрос" на 2,5 сантиметра. Сейчас София учится во втором классе, рисует, поёт и танцует. О прежних ограничениях напоминает разве что одно — прыгать на кровати запрещено.

"У неё ножка выпрямилась, у неё походка лучше стала. Да, она чуть прихрамывает. Но по сравнению с тем, что было, небо и земля", - говорит Екатерина Любинова.

Разработка защищена евразийским патентом. Конструкцию производят в Казани из отечественных материалов. А в петербургском центре уже работают над следующими системами — для большеберцовой кости и костей предплечья. Это позволит расширить возможности лечения детей со сложными деформациями.