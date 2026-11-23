Температуру тела при входе в детские сады предписано измерять бесконтактным способом, чтобы предотвратить доступ лиц с признаками инфекционных заболеваний.

Как следует из методических рекомендаций Роспотребнадзора, бесконтактная терометрия при входе в детские сады должна осуществляться в отношении детей, родителей и иных законных представителей воспитанников, персонала и посетителей учреждений.

Лицо, ответственное за организацию термометрии, должно быть установлено внутренними локальными актами организации.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что на фоне возобновления очного учебного процесса после завершения школьных каникул в России зафиксирован прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Самым действенным средством защиты от гриппа остается вакцинация. Прививка сокращает риск заражения, а если избежать болезни не удалось — снижает вероятность развития опасных осложнений.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Министерства здравоохранения России Оксана Драпкина, которую цитирует РИА Новости, напомнила про распространенность острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в осенне-зимний период. Чтобы снизить риск заражения, эксперт посоветовала соблюдать простые бытовые привычки: мыть руки после улицы, транспорта и туалета, а также перед едой и после контакта с больным. Важно регулярно проветривать помещения и увлажнять в них воздух, а также пить достаточно воды. В местах скопления людей рекомендуется носить медицинские маски.