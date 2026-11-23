Сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента СБУ, который передал Украине информацию о бывшем сотруднике министерства госбезопасности ДНР.

Задержанный - гражданин России 1990 года рождения. Он сам вышел на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. По заданию куратора мужчина выяснил адрес экс-сотрудника МГБ ДНР для последующей его ликвидации.

Подозреваемый был своевременно задержан сотрудниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей ЦОС ФСБ. Мужчина арестован.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух агентов Киева в Хабаровском крае. Они собирали данные об участниках спецоперации.