Карл III готовится отречься от престола. Состояние короля резко ухудшилось после изнурительного девятидневного турне по странам Карибского бассейна.

Как сообщили источники издания RadarOnline, попытки Карла III продемонстрировать, что он продолжает работать в привычном режиме, уже не производят желаемого впечатления. Люди видят, как тяжело дается королю каждый шаг.

"Хотя монарх пытается показать, что всё идёт своим чередом, в действительности ситуация складывается совершенно иначе. Любой может увидеть, что он нездоров", — заявил инсайдер.

Другой источник сообщил, что Карл III готовится передать власть своему 44-летнему сыну Уильяму, он не может продолжать изнурять себя королевскими обязанностями в последние годы жизни. "Карл III собирается уйти. Он намерен отречься от престола", — категорично заявил собеседник издания.

Во дворце, между тем, не комментируют эти слухи. Хотя последнее турне представитель монарха назвал тяжелым. "Это был сложный визит. Он потребовал немалых усилий. Поездка оказалась изнурительной... Однако главный вывод заключается в том, что она прошла очень успешно. Я считаю, что король продемонстрировал своё мастерство государственного деятеля как словами, так и поступками", — заявил представитель дворца.

Инсайдеры же продолжают настаивать, что Карл III гораздо тяжелее болен, чем признаёт дворец. "У него просто больше нет сил, чтобы управлять разобщённой семьёй, заниматься деловыми интересами короны и ежедневно исполнять многочисленные обязанности монарха", — пояснил источник.

По словам людей, близких ко дворцу, к болезни Карла III добавляется непрекращающаяся череда семейных скандалов, создающих дополнительное давление на короля. Якобы нарастающие проблемы принца Гарри и экс-герцога Йоркского Эндрю стали для монарха непосильным бременем. Один из инсайдеров высказал крайне тревожное предположение относительно состояния монарха:

"У него осталось совсем немного времени — возможно, всего несколько недель. И очень печально, что последние дни своей жизни он вынужден проводить, разбираясь с этими проблемами. Гарри и Эндрю действительно перевернули жизнь семьи с ног на голову".

Источники уверены, что уже в 2027 году престол перейдёт к старшему сыну Карла III, принцу Уильяму. В ближайшие месяцы король сделает соответствующее заявление.