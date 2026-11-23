В Ново-Переделкине завершилась реставрация дачи Левенсона. Это единственное сохранившееся здание русского зодчего Федора Шехтеля.

Как напомнил мэр столицы Сергей Собянин, усадьба была построена в 1900 году для известного московского книгопечатника, владельца типографии в Трехпрудном пер., Александра Левенсона. При создании проекта Шехтель соединил традиции древнерусского зодчества с утонченными линиями модерна. Позже эти идеи легли в основу его всемирно известных проектов.

"Сказочную "избу-теремок" в Чоботовском проезде знают далеко за пределами Ново-Переделкино, которое она украшает. Это и неудивительно: творение Шехтеля положило начало национально-романтическому направлению в отечественной архитектуре и стало одним из самых ярких образцов деревянного модерна", – написал Сергей Собянин.

В ходе реставрации рабочие восстановили деревянную поверхность стен, заменили паклю в бревенчатом срубе и привели в порядок кирпичную кладку цоколя. Кроме того, мастера восстановили оригинальную полихромную роспись и отреставрировали мифическую птицу Сирин, венчающую шпиль двухъярусной башенки над главным входом.