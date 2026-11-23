Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал сограждан поддержать проект новой Конституции, если будет назначен и проведен референдум по этому вопросу.

Как заявил политик, "если народ проголосует против новой Конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра". В случае одобрения документа на референдуме Пашинян, который руководит армянским кабмином с мая 2018 года, обещает на следующих выборах не бороться за кресло главы государства.

"Интерфакс" уточняет, что референдум по новому тексту Конституции в Армении еще не назначен. У партии Пашиняна "Гражданский договор" в парламенте недостаточно мандатов, чтобы единолично принять решение о вынесении соответствующего вопроса на общенародное волеизъявление. В связи с этим премьер попросил других депутатов поддержать инициативу референдума.

В новом тексте основного закона Армении не содержится ссылка на Декларацию независимости республики, в которой упоминаются Карабах и стремление к международному признанию геноцида армян 1915 года в Османской империи.

Изменение Конституции Армении Никол Пашинян анонсировал еще в мае 2025 года, увязывая его с подписанием мирного договора с Азербайджаном. Политик указывал, что если Конституционный суд сочтет такой документ противоречащим основному закону, придется скорректировать текст Конституции.