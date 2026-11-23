Сотрудник ГИБДД составит протокол об административном правонарушении в отношении водителя, если приспособления для гаджетов ухудшают обзор за рулем автомобиля. Об этом рассказали в понедельник, 23 ноября, в Министерстве внутренних дел России.

У российских водителей популярны приспособления для мобильных телефонов и планшетников, которые крепятся на "торпеду" или непосредственно на лобовое стекло. Однако в МВД напомнили, что закон не допускает такое размещение устройств, при котором сужается и ухудшается обзор при управлении автомобилем.

Заместитель начальника управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации Евгений Артемов уточнил в комментарии "Газете.ру", что принять решение о наказании водителя за держатель для смартфона инспектор Госавтоинспекции может только по результатам осмотра непосредственно с водительского сидения. Без этого определить состав данного правонарушения нельзя, поэтому штрафовать за держатели для гаджетов по снимкам камер невозможно.

Также Артемов напомнил, что установка предметов и нанесение на стекло покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя, наказывается предупреждением либо штрафом в 500 рублей.

Ранее в Госавтоинспекции подчеркивали, что публикации о якобы ужесточении наказания для автомобилистов за использование телефона за рулем не соответствуют действительности. В этой сфере никаких нововведений в последнее время не было, уточняло ведомство.

Между тем водителей в столичном регионе призывают воздержаться от поездок на личном автотранспорте, если "железный конь" до сих пор не переобут. Кроме того, заместитель главы думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев напомнил: автовладельцы рискуют получить штраф, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров.