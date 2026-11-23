Несколько лет назад Алла Пугачева, подхватив детей-двойняшек Лизу и Гарри, вслед за молодым супругом, юмористом Максимом Галкиным* покинула Россию. Теперь Примадонна ведет жизнь обычной домохозяйки.

В последнее время семейство обитает на Кипре. А с недавних пор на улочках солнечного Лимассола люди видят знаменитую артистку в сопровождении неизвестного мужчины. Спутника Пугачевой опознал водитель-киприот. Он сообщил журналистам, что это обычный таксист.

Прохожие и туристы из России нередко встречают Аллу Пугачеву с этим таксистом Крузином. В то же самое время молодой супруг Примадонны сильно преобразился: он накачал мышцы, отрастил и осветлил волосы и стал совершеннейшим щеголем. В Сети судачат, что Галкин* печется о своей внешности больше, нежели о собственной жене.

Продюсер Леонид Дзюник и вовсе высказал мнение, что у молодого супруга Примадонны новое увлечение, поэтому он начал так тщательно следить за собой. "Насколько я знаю, у Максима* новая любовь. Новая жизнь. Он сейчас стал заниматься активно, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых ощущений", - заявил продюсер в программе "Скандалы. Интриги. Расследования".

На Кипре Пугачева и Галкин* живут в съемном доме. Вилла пары находится в закрытом и хорошо охраняемом районе Лимассола: на первой линии у моря, вблизи яхт-клуба. Семья осознанно выбрала закрытый поселок, подальше от туристических троп и любопытных глаз.

Впрочем, в основном дома находится одна Примадонна с помощниками и детьми. Галкин* колесит по миру с концертами, которые, по слухам, не пользуются большой популярностью, и занимается устройством своей личной жизни. Пугачева же якобы страдает в одиночестве.

"Я представляю, что у нее творится в душе. Я представляю, сколько слез горьких она глотает в этот момент", - заключил Дзюник.

*признан Минюстом России иностранным агентом

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