Состояние пострадавшего при взрыве в Москве журналиста Сергея Заворотного улучшилось.

Об этом сообщил бывший глава правительства Украины Николай Азаров. Заворотный ранее занимал пост пресс-секретаря и советника Азарова.

Угрозы для жизни нет, теперь журналисту предстоит длительная реабилитация, рассказал он в беседе с ТАСС.

"Он уже встает и разговаривает <…> Из реанимации его перевели", - сказал украинский политик.

Автомобиль Toyota Fortuner взорвался во время движения в районе Чертаново Северное утром 13 ноября. За рулем находился бывший пресс-секретарь экс-премьера Украины Николая Азарова 72-летний Сергей Заворотный. Мужчину взрывной волной выбросило на проезжую часть, он выжил.

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