Россия может нанести превентивный ядерный удар в случае тайных поставок ядерного оружия Украине ее западными спонсорами. Об этом предупредил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал статью "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно-правовые аспекты обеспечения национальной безопасности", которую опубликовал "Московский журнал международного права".

Как напоминает Медведев, российская ядерная доктрина предусматривает задействование этого типа оружия в случае "создание противником военных угроз Российской Федерации". При этом фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства либо если нашей стране причинен неприемлемый ущерб.

При этом, подчеркивает зампред Совбеза, прямой необходимости в применении Россией ядерного оружия в ходе конфликта на Украине пока не возникало, хотя киевский режим и страны Запада уже создавали для этого формальные поводы.

Однако Медведев призвал недругов России не питать опасных иллюзий: "При наступлении описанных выше сценариев глава государства не только вправе, но и обязан использовать ядерное оружие".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко высказался о том, при каких действиях Североатлантического альянса российское ядерное "ружье", которое "висит на стене", может выстрелить.

Секретарь российского Совета безопасности Сергей Шойгу указывал, что "ядерный зонтик" России распространяется и на страны Организации Договора о коллективной безопасности. Политик отмечал, что обновленная ядерная доктрина России понятна и прозрачна, а странам Запада ее стоит внимательно изучить, а не "выдергивать кусками".