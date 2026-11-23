Некоторые россияне могут получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала на двоих детей одновременно. Об этом в понедельник, 23 ноября, напомнило Министерство труда и социальной защиты России.

Как уточняет ведомство в своем "Макс"-канале, такую выплату могут оформить семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека. При этом комплексная оценка нуждаемости не проводится: имущество, занятость и "правило нулевого дохода" в расчет не берутся.

При условии невысокого дохода можно получить указанную меру поддержки в размере одного регионального прожиточного минимума на каждого малыша, причем не имеет значения, на кого из детей был изначально получен сертификат.

Для оформления выплат следует обращаться в Социальный фонд или многофункциональный центр (МФЦ), также можно воспользоваться порталом "Госуслуги".

Между тем член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Наталья Москвитина рассказала ТАСС, что в России и мужчины вправе получить материнский капитал. Это возможно при переходе соответствующего права от матери в случае ее смерти, лишения родительских прав, умышленного преступления против ребенка. Важно при этом, чтобы отец являлся единственным усыновителем и имел российское гражданство.

Заместитель главы думского комитета по энергетике Игорь Антропенко предположил, что следовало бы увеличить выплату остатков материнского капитала с нынешних 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Парламентарий пояснил, что это играет роль в ситуациях, когда фактический остаток маткапитала составляет 12-13 тысяч рублей: при действующем лимите семья получит 10 тысяч, а оставшиеся 2-3 тысячи останутся невостребованными.