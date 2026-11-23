Никита Джигурда попал в больницу. Скандально известного артиста спасают медики в реанимации.

О несчастье, которое случилось с актером, рассказала его супруга, прославленная фигуристка Марина Анисина. По ее словам, у Никиты Джигурды подскочило давление. Однако к медицинской помощи он прибегать поначалу отказался. В итоге, на том, чтобы вызвать скорую помощь, настояла Марина Анисина.

Прибывшие медики поставили Джигурде неутешительный диагноз - инфаркт. Никиту увезли в больницу. В настоящее время, по словам Марины Анисиной, артист находится в реанимации. Пока связи с ним никакой нет.

"Забрали в реанимацию в 9:30 утра, пока связи с Никитой нет, телефонов потому что в реанимации нет. Сказали позвонить через пару-тройку часов", - сообщила Марина Анисина Super.

По данным Mash, у Никиты Джигурды закупорка артерии сердца. Сердечная мышца испытывает острое кислородное голодание.

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