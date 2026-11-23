Сергей, Ирина Усольцевы, их дочь Арина и собачка Лада пропали в сентябре 2025 года. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и исчезла. До сих пор не удалось найти следы Усольцевых.

Следствие изначально рассматривало криминальную версию произошедшего с туристами, но как выяснилось, теперь в приоритете другая. Правоохранители полагают, что на Усольцевых напал медведь. Хищника скорее всего привлекла собака. 12-летняя корги могла испугаться, залаять и спровоцировать этим медведя. Зверь скоре всего разорвал туристов, а останки утащил.

Однако друг пропавшего Сергея Усольцева Валентин Дегтерев не согласен со следствием. Он занимается собственными поисками семьи. Валентин пересматривает фото и видео, сделанные поисковиками, и подмечает детали, которые ускользнули от профессионалов.

Так, на кадрах поисковых работ начала октября прошлого года Дегтерев обнаружил две небольшие бутылки из-под алкоголя и нож. Находки сделаны в районе станции Буратино. Мужчина уверен, что вещи принадлежат Усольцеву.

"Вы помните, рассказывали, что Сергей Викторович Усольцев покупал небольшие такие флаконы с алкоголем. И последний раз он вместе с ножом купил в магазине при въезде в поселок Кутурчин две такие бутылочки с алкоголем", — напомнил Валентин.

Дегтерев считает, что эта находка рисует точную картину произошедшего. По его версии, Сергей расправился с женой и дочерью, передает Starhit.

"Вот вам следы Усольцева, генетический материал можете брать. Видимо, Сережа Усольцев напился хорошо после того, как свою семью зарезал. Отправил и дочь, и жену на тот свет, а потом выпил залпом две бутылки алкоголя", — ошарашил Валентин.