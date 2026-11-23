Сергей Соседов скончался 23 сентября во время рабочей поездки в Нерюнгри. Музыкальный критик поднимался по лестнице в свой номер в отеле, но по неустановленной причине упал и получил серьезную травму. Спасти журналиста не удалось.

Причиной смерти критика судмедэксперты назвали перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Однако на днях в Сети распространилась информация, что Сергея Соседова можно было спасти. Якобы сотрудники гостиницы, где остановился журналист, целый час не оказывали помощь пострадавшему после падения.

Однако сами работники категорически опровергли эти данные. В программе "Новые русские сенсации" они заявили, что сразу отреагировали, когда увидели, что случилось с Сергеем Соседовым. Так, Людмила, которая в тот день работала на ресепшене, крайне возмущена подобными обвинениями.

"Когда ты знаешь правду и ты сидишь и это смотришь... У меня не было слов просто! Обидно и за гостиницу, и за сотрудников! Столько грязи вылили", - пожаловалась женщина.

Одним из первых к упавшему Сергею Соседову поспешил сотрудник по имени Федор. "Звук был огромный. Как будто гантель упала или что-то", - отметил он.

Вместе с Людмилой мужчина пытался оказать помощь музыкальному критику. Женщина бросилась вызывать "скорую", а затем связалась с владельцем гостиницы. Медики прибыли на место оперативно. В тот момент Сергей Соседов был еще жив.

Также Людмила прокомментировала слухи о том, что журналисту могло быть плохо еще до падения. Она сообщила, что никаких признаков недомогания у Соседова не заметила. "Видела человека вживую в первый раз. Я не знаю, как он себя ведет, скажем так, обычно, и как он себя чувствует, понимаете? Мне показалось, что все в порядке. Как обычно, гости с самолета приезжают уставшие, хотят спать", - объяснила сотрудница отеля.

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