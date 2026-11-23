Правительство направит около 50 миллиардов рублей на строительство двух железнодорожных паромов для преодоления блокады Калининграда.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном заседании со своими заместителями. Паромы снизят риски от противоправных действий недоброжелателей, которые хотят устроить транспортную блокаду.

Паромы планируют построить к 2030 году, они будут курсировать между портами Балтийск и Усть-Луга, которые связывают Калининградскую и Ленинградскую области.

"Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся," – отметил глава кабмина.

Ранее в МИД России предупредили, что Москва знает о подготовке Западом изоляции Калининградской области и что любая попытка подобных мер обернется немедленным ответом.

21 ноября два БПЛА атаковали сухогруз, следовавший из Петербурга в Калининград. Пострадал один человек.