Жители России смогут 24 ноября наблюдать так называемую Бобровую Луну. В Коренное население Северной Америки называло так ноябрьское полнолуние, поскольку в эти дни бобры обычно завершают подготовку к зиме — у охотников оставался последний шанс добыть мех этих зверьков до замерзания водоемов.

Как рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков, чтобы насладиться эффектным видом полной Луной, рекомендуется ловить момент ее восхода, пока естественный спутник Земли еще находится близко от линии горизонта. Ученый пояснил, что рядом с линиями рельефа объект визуально кажется более крупным, хотя в действительности размеры Луны остаются такими же и высоко в небе.

При этом "зрелище получается очень выразительным, и цвет диска у горизонта становится теплым, оранжевым", отметил Веселков в комментарии РИА Новости.

Вооружаться телескопом, биноклем или другими приспособлениями для наблюдения Бобровой Луны не требуется, хотя они могут помочь при желании рассмотреть какие-либо детали на объекте. Даже бинокль небольшой оптической силы позволит разглядеть крупные кратеры, светлые и темные участки, границы лунных морей.

Те, кто по какой-то причине не смогут наблюдать ноябрьское полнолуние, получат новую возможность увидеть полную Луну 24 декабря. В народе декабрьское полнолуние прозвали Холодной Луной. Как уточняет Gismeteo, как и в ноябре, ожидается суперлуние: полнолуние совпадет с прохождением Луной перигея — ближайшей к Земле точки орбиты. Благодаря этому небесное тело покажется немного крупнее и ярче.