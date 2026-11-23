В России наладили производство специальных бронежилетов для детей, рассчитанных на защиту от осколков и пистолетных пуль.

Как рассказал "Известиям" основатель соответствующего проекта Виталий Невмержицкий, разработчики стремились создать универсальное средство защиты, которое подойдет каждому ребенку.

Идея создания детского бронежилета появилась как отклик на трагические события, повлекшие гибель детей, пояснил Невмержицкий. Речь идет про "личное решение, продиктованное памятью о Беслане и трагическими смертями детей Донбасса с 2014 года".

Детский бронежилет "Циклон" уже прошел испытания по российским стандартам ГОСТ, что подтверждено соответствующими протоколами. Изделие учитывает анатомию ребенка. По словам основателя проекта, для него стало открытием, что расположение органов, нагрузка на позвоночник и пропорции тела ребенка не такие, как у взрослых.

Конструкция жилета облегчена. Надевается "Циклон" как обычная куртка, в нем можно свободно бегать, садиться и поднимать руки. Справиться с такой экипировкой ребенок без труда может самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в российских детских садах и школах проводятся антитеррористические учения. Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков объяснил важность учений тем, что "родители, отдавая в учебные заведения своих детей, (должны быть) уверены в их защищенности". По этой же причине МЧС устраивает для сотрудников образовательных учреждений дополнительные инструктажи по соблюдению мер безопасности.

В школах тем временем заменили предмет "Основы безопасности и защиты Родины" на два обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". На таких уроках школьники получают знания и практические навыки, необходимые для понимания значимости безопасности России, рассказали в Минпросвещения.