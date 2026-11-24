Сегодня вторник, 24 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 37 дней.

Чтобы все успеть к 31 декабря и не падать от усталости к курантам, важно начать подготовку заранее.

Сначала спланируйте формат праздника. Это может быть традиционное застолье, фуршет с закусками или тематическая вечеринка.

Составьте меню. Лучше всего его выстроить вокруг главного горячего блюда. Не переборщите с закусками, иначе до салата и главного блюда никто не дойдет.

Рассчитайте количество еды. На одного человека в среднем требуется: салаты – 10 грамм, основное блюдо с гарниром – 200 грамм + 150 грамм, закуски - 50 грамм, десерт – 80-100 грамм.

Составьте список покупок. Важно учесть не только продукты, но и необходимый инвентарь для сервировки.