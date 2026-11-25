Сегодня среда, 25 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 36 дней.

Покупку продуктов к новогоднему столу лучше всего разделить на два этапа: те продукты, которые имеют большой срок годности, можно купить уже сейчас. А скоропортящиеся продукты - в конце декабря.

Перед тем как пойти в магазин, обязательно напишите список и сверьтесь с домашними запасами.

Ниже категории продуктов, которые можно купить заранее:

1. Мука, сахар, крупы, специи, растительное масло;

2. Консервы, зеленый горошек, маринованные огурцы, оливки;

3. Чай, кофе, орехи, сухофрукты, шоколад;

4. Напитки;

5. Замороженные мясо, рыбу, морепродукты.

Обязательно проверяйте срок годности, в том числе у продуктов длительного хранения.