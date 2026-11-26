Сегодня четверг, 26 ноября, а это значит, что до Нового года осталось 35 дней.

Закупка продуктов впрок – это не всегда разумно и экономно. Например, не стоит брать ящиками мандарины, хотя они уже появились на прилавках и манят ценой. Для длительного хранения этому фрукту нужны определенные условия, которые сложно поддерживать дома. Кроме того, мандарины легко заражают друг друга – если один плод начал гнить, за ним цепочкой потянутся остальные. Лучше всего собрать запас мандаринов в середине декабря.

Не стоит сильно заранее покупать мясные и сырные нарезки. Сыр - это "живой" продукт, который продолжает "дышать" даже в холодильнике, меняя текстуру и запах. Исключения - твердые сыры в герметичной заводской упаковке.

Покупку икры в железных банках тоже следует отложить на середину-конец декабря. Все дело в том, что для хранения этого деликатеса нужна температура около минус четырех градусов, а это сложно обеспечить в домашнем холодильнике. Исключение – замороженные варианты икры, которые хранятся в морозильной камере.