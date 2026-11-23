Елена Костылева осталась без тренера после отчисления из академии Евгения Плющенко. Двукратная чемпионка России среди юниоров рискует завершить карьеру из-за мамы, в этом уверен Александр Жулин.

15-летняя фигуристка была отчислена из академии "Ангелы Плющенко" 20 ноября. Соответствующий приказ подписала генеральный директор заведения Яна Рудковская. Ранее спортсменку и ее маму предупреждали о возможных санкциях.

"Конечно, Лену очень жалко. Вы не представляете, сколько Ирине давали шансов и чтобы сохранить стипендию Лене, и чтобы сохранить роли в шоу. Всё это задокументировано, но та грязь, которая льется на Яну Александровну, Евгения Викторовича, академию, тренеров и спортсменов, уже перешла все границы", — методист академии Елена Благодерова в беседе с ТАСС.

По словам методиста, Костылевым дали время, чтобы освободить территорию академии. Программы и костюмы, на которые тратились средства академии, отдадут фигуристке, отметила Благодерова.

Прокомментировал скандальную ситуацию и двукратный призер Олимпийских игр, тренер Александр Жулин. Он уверен, что талантливая фигуристка страдает из-за поведения мамы. Спортсмен не смог сдержаться и публично оскорбил Ирину Костылеву.

"Пока мама будет рядом, Лена Костылева не будет кататься вообще нигде, и ничего у нее не получится. Потеряем ли мы фигуристку? О чем тут говорить, если рядом больной человек. Сумасшедший дом. Пока мать рядом — от девочки ничего не ждите. Тем более, когда у нее начнется пубертатный период, мать ее начнет "убивать", мягко говоря, потому что она на нее сделала всю ставку. А сейчас ее вряд ли кто возьмет из серьезных тренеров", — заверил Жулин интервью РИА Новости.

Напомним, что Елена тренировалась у Плющенко с 2024 года. В прошлом году разгорелся скандал, когда в Сети появилось видео жестокого обращения Ирины Костылевой с дочерью. Тогда мама уверяла, что Елена специально ее провоцирует.