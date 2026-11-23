Шокирующий инцидент в цирке Томска. Две девочки пострадали на аттракционе во время антракта. Их катали на воздушных качелях на большой высоте под куполом.

В этот момент прямо на детей рухнула световая конструкция. Одна из пострадавших госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Другой помощь оказали амбулаторно и отпустили домой.

Следственный комитет и прокуратура инициировали проверку. Предстоит оценить правила эксплуатации аттракционов и техническое состояние конструкций, а также соблюдение мер безопасности. Возбуждено уголовное дело.