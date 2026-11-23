Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу в районе Очаково-Матвеевское. Здание на тысячу учеников возвели на улице Большая Очаковская за счет средств городского бюджета. В рамках адресной инвестиционной программы. В школе созданы все современные условия для обучения и развития детей.

Сказать, что они впечатлены, ничего не сказать. Настоящие счастливчики будут учиться в одной из самых современных школ столицы. С порога детей встречает директор и преподаватели. Они знакомят своих подопечных с кабинетами, аудиториями и рассказывают о возможностях нового здания. Впрочем, у тех, кто только пошел в первый класс, еще будет время, чтобы изучить весь функционал школы.

Ну а тем, кому вот-вот поступать в университет, время терять нельзя. Пора подумать и об экзаменах. Готовиться, например, к сдаче биологии и химии будут в новом корпусе. Здесь и современные лаборатории, и кабинеты для детального изучения анатомии человека с медицинскими тренажерами. В этой школе в каждом кабинете - компьютеры и электронные доски для интерактивных занятий. И даже IT-полигон с зонами 3D-моделирования и робототехники. Сделано все, чтобы детей с первых дней заинтересовать учебой.

"В нашей школе два больших трансформирующихся зала со спортивным оборудованием, где будут проходить различные секции, различные объединения дополнительного образования. В школе также два кабинета информационных технологий, один из них - трансформирующийся. Кабинеты оформлены по последнему требованию и веянию", - рассказал Роман Абрамов, директор школы №2025.

Для столицы подобные школы - давно стандарт. Но при этом каждый проект уникален по-своему. Здание на Большой Очаковской улице построили всего за шестнадцать месяцев. Собирали его как конструктор. С завода поступали уже готовые элементы каркаса. На месте их нужно было лишь соединить между собой.

"Скомбинировали две базовые технологии при строительстве - монолитный железобетон и сборный железобетон. Основные работы проводились здесь на месте. Остальное привозили с завода. Благодаря этому удалось построить школу за такой короткий промежуток времени", - сообщил Василий Гиляров, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства г. Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетил школу в районе Очаково-Матвеевское, пообщался с учениками и преподавателями.

Обустроили и прилегающую территорию. Появились беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола, ГТО, тренажерная зона. За последние годы столичный район Очаково-Матвеевское заметно преобразился. Появились современные объекты социальной и транспортной инфраструктуры. Особое внимание уделено программе реновации. Так, новые квартиры получили больше двух тысяч жителей.