Главный психиатр Москвы призвал горожан заботиться о ментальном здоровье для достижения долголетия. Об этом Георгий Костюк заявил на фестивале "Psyfest: осеннее обострение", который прошел в минувшие выходные в столице.

Несмотря на необычное название, мероприятие вызвало большой интерес. Его только за первый день посетили более 2 тысяч человек. Для 250 из них проведены индивидуальные консультации.

Кроме того, были семинары, тренинги и мастер-классы. Главная цель фестиваля - объяснить, что о своем здоровье нужно думать с молодости. Не злоупотреблять алкоголем и табаком. Регулярно гулять и поддерживать умеренную физическую активность. Но главное вовремя ложиться спать.

"Если сон нормализовать, то это становится одним из сильнейших инструментов нормализации состояния в целом. Поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте этим и очень внимательно относитесь к своему сну, да и что еще важно: ложиться нужно сегодня, а просыпаться завтра хотя бы не позже 11", - рассказал Георгий Костюк, главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева.