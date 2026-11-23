В этом отделении в палатах свинцовые двери, лекарство медсестра привозит в тяжелых контейнерах, и конфеты нужны не для вкуса, а для защиты полости рта от радиации. Сергей о раке предстательной железы второй стадии узнал случайно, после плановой проверки здоровья в 2018-м.

Последовали годы лечения - препараты, лучевая терапия и даже операция. Однако остановить болезнь не удалось - рак прогрессировал, пошли метастазы.

"Уже на уколы не реагирует, на лекарства не реагирует – привыкание организма. Меня и планировали на химиотерапию, и вдруг узнаю – врачи подсказывают, что есть вот такая методика новая. Конечно, я воспрял духом", - рассказал Сергей.

Неожиданное предложение онкологов пройти инновационную радиолигандную терапию изменило всё. Результаты появились после первого же сеанса – показатель активности рака снизился с 11 до 9. И это с минимальными побочными эффектами – препарат находит метастазы, минуя здоровые органы.

"Представим себе изотоп радиоактивный, к которому прикреплен определенный белок. И вот этот белок "садится" только на определенный рецептор. Мы получаем мощное лечебное воздействие на опухолевые очаги, сколько бы их ни было, а с другой стороны – сердечная система, нервная система, другие органы, ткани не подвергаются никакому воздействию", - рассказал Илья Пятницкий, заведующий отделением радионуклидной терапии Онкологического центра ГКБ имени С.С. Юдина.

Опухоль можно уменьшить, сделав её операбельной, что крайне важно на поздних стадиях. "Данная методика применяется у пациентов, которые либо неоперабельны, если вообще говорить о радиолегандной терапии, либо у тех пациентов, которые имеют отдалённые метастазы: метастазы в легких, другие паренхиматозные органы, кости и так далее. То есть, так или иначе, это пациент уже не с локальной опухолью, а уже с распространенной", - отметил Илья Пятницкий.

Лекарство в жидком виде вводят внутривенно. В его основе лежит лютеций – радиоактивный атом, который в онкологической медицине применяется более 10 лет.

Лютеций поступает в отделение во флаконе с высоким радиационным фоном. Затем врач-радиолог рассчитывает индивидуальную дозировку для каждого пациента. В этом ему помогает дозкалибратор. Он позволяет с высокой точностью набрать раствор в шприц, при этом защищая от радиации. В итоге каждый пациент получает именно то количество препарата, которое необходимо для его лечения.

Применять новый метод в борьбе с раком предстательной железы в Москве начали в мае этого года. Сегодня в больнице имени Юдина таким способом проходят лечение уже более двух тысяч пациентов.