Последние проверки снаряжения и финальные напутствия родителей. В аэропорту Внуково провожают московских школьников. Впереди у них долгий перелёт в Танзанию и двенадцать дней сложнейшей экспедиции. Им предстоит подняться на уникальные вулканы и изучить флору и фауну знаменитого щелочного озера Натрон, где вода прогревается до пятидесяти градусов. Это путешествие - часть масштабного проекта "Шесть лет – шесть вулканов". Заявки на участие собирали еще с прошлой осени. И вот - лучшие из лучших готовы к старту.

"Очень важно изучать и можно изучать, интересно изучать такие вот геологические явления, как вулканы. При чем на самом деле не только в нашей стране, но и по всему миру. Находить самые интересные вулканы. В нашей стране самые интересные вулканы находятся на Курилах", - рассказал Матвей Шпаро, полярный путешественник, директор лаборатории путешественников, руководитель экспедиции "6 лет – 6 вулканов".

На участие в этом уникальном походе организаторы получили около десяти тысяч заявок. Будущей команде пришлось пройти серьезные испытания, включая проверку на прочность в горах Краснодарского края. В итоге в финальный список вошли одиннадцать человек. Почти все - школьники. И лишь Никита - студент колледжа. Он самый старший в группе, своё девятнадцатилетние встретит среди африканских пейзажей. Готовясь к выезду, он тщательно изучал чужой опыт по видеоотчетам альпинистов.

Другие участники вдохновлялись опытом близких. В семье Марии страсть к дальним поездкам передается из поколения в поколение. С детства она знает, что обязательно нужно взять с собой в долгий путь. И в её рюкзаке не только научное оборудование.

В Танзании ребята проведут комплекс исследований. Собранные ими материалы пригодятся российским специалистам в области геологии, микробиологии и этнографии. Главное путешествие в их жизни только начинается, а первые результаты большой работы ученые получат через две недели.