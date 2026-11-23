Сегодня, 23 ноября, Никита Джигурда попал в больницу. У артиста обширный инфаркт.

Теперь же стало известно, что годами скандально известный актер страдал от проблем с давлением. Так, еще в 2011 году ему стало плохо во время съемок. Врачи диагностировали гипертонический криз, давление подскочило до экстремальных 215/110. Сам Джигурда тогда связывал это с переутомлением и чрезмерными нагрузками.

Затем в 2019 году у артиста снова обнаружили высокое давление 175/110 прямо на шоу. При этом Никита утверждал, что чувствует себя нормально, хотя врачи предупреждали об опасности. Также, по словам Джигурды, его давление "зашкаливало месяцами" на нервной почве, передает SHOT.

Несмотря на проблемы с давлением, Никита продолжал сниматься в различных шоу, а на днях отправился в Екатеринбург, где сыграл в падел. После этого у актера снова подскочило давление. Джигурда жаловался на боль в груди, но к врачам не обращался. В итоге, в скорую помощь обратилась его супруга, фигуристка Марина Анисина. Прибывшие медики диагностировали обширный инфаркт и увезли актера в больницу.

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