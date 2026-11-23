Сообщения о якобы введении платного проезда по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) с 21 ноября не соответствуют действительности. Об этом рассказали в Министерстве транспорта Московской области.

Как подчеркивается на официальном сайте правительства Подмосковья, проезд по Южно-Лыткаринской автодороге в Московской области остается полностью бесплатным.

Минтранс Подмосковья пояснил, что принятие постановления об использовании указанной дороги на платной основе является лишь юридическим этапом в соответствии с законом об автомобильных дорогах. Однако это не означает, что деньги с автомобилистов начнут брать сразу после его подписания.

Дату введения платного проезда по ЮЛА подмосковные власти и компания-оператор заблаговременно укажут на своих официальных интернет-ресурсах.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что новая Южно-Лыткаринская автодорога длиной 45 километров соединяет Варшавское шоссе с трассой М-12 "Восток" и проходит через пять городских округов Московской области. ЮЛА является продолжением основного хода трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Тем временем руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что в качестве еще одной меры поддержки демографии следует ввести в России бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам для многодетных семей.