Бесхозная купюра на земле может оказаться опасной для здоровья и жизни. Россиян призывают не прикасаться к любым подозрительным предметам, найденным на улице, в том числе к деньгам.

С соответствующими призывами выступили власти ряда регионов после происшествия в Донецкой Народной Республике. Рядом с остановкой общественного транспорта в Макеевке мужчина увидел на земле пятитысячную банкноту. Прикоснувшись к купюре, человек получил дозу отравляющего вещества и угодил в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает, после курса лечения мужчину выписали из лечебного учреждения.

В мэрии Белгорода рассказали, что в ряде районов города зафиксированы случаи появления подозрительных купюр. Есть риск, что на таких деньгах могут быть следы опасных химических веществ – контакт с ними способен навредить здоровью, подчеркнули городские власти в соцсетях.

Весной 2026 года в Красногорске бесхозная купюра стала причиной серьезной травмы у ребенка. Мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевкой. Прогремевшим взрывом ребенку оторвало пальцы. Вернуться к привычной жизни мальчику помогли медики и ученые: киберпротез с помощью цифрового моделирования подстроили под индивидуальные особенности ребенка.