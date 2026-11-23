Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о боях в районе Красного Лимана и попытках ВСУ задержаться в этом районе.

ВС России отражают контратаки украинских сил. В районе Красного Лимана и его окрестностей имеется много участков с "серыми зонами", фиксируется большое количество БПЛА.

"Идут постоянные боестолкновения, потому что противник здесь очень серьёзно имел возможность укрепиться", - сказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска продолжают уничтожать узлы снабжения украинской армии на славянско-краснолиманском участке фронта.