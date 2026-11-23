Никита Джигурда попал в больницу с инфарктом. Скандально известному актеру провели операцию на сердце.

В Боткинской больнице артисту установили стент - устройство, которое помогает поддерживать стенки сосудов и сохранять нормальный просвет. Он находится в сознании, передает Mash.

С медиками клиники уже связалась подруга артиста, балерина Анастасия Волочкова. Однако ничего нового она не выяснила. Зато призвала молиться за скорейшее выздоровление Джигурды.

"Никита мой друг с 1998 года. И мой сосед. Частый гость в моем доме. Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья. Поставила свечу у своих икон", - сообщила Анастасия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Ранее "скорую помощь" Никиту Джигурде вызвала его супруга, знаменитая фигуристка Марина Анисина. На протяжении нескольких дней актер страдал от проблем с давлением и жаловался на боль в груди. Однако обращаться за медицинской помощью он отказывался. В результате Марина Анисина настояла на звонке медикам. Прибывшие на вызов врачи сделали артисту ЭКГ, диагностировали инфаркт и увезли в больницу.

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