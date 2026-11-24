Карл III готовится передать престол старшему сыну и наследнику, принцу Уильяму. По данным британских СМИ, это произойдет уже в 2027 году.

Один из источников полагает, что отречение Карла III от престола может состояться даже в ближайшие месяцы. В таком случае принц Уэльский станет королём Вильгельмом V.

Британцам покажут пышную церемонию коронации со всеми традиционными торжествами, которые сопровождают вступление британского монарха на престол. При чем великолепие коронационных мероприятий — уловка дворца, чтобы отвлечь внимание общественности от истинной тяжести заболевания Карла III.

Не секрет, что король борется с раком. Впервые монарх публично сообщил о своем диагнозе в феврале 2024 года. Заболевание было обнаружено после того, как Карл III перенёс медицинскую процедуру, связанную с доброкачественным увеличением предстательной железы. Букингемский дворец не стал раскрывать, какой именно вид рака диагностирован у короля.

В декабре 2025 года дворец выступил с обнадёживающим заявлением относительно состояния здоровья Карла III. "Его Величество исключительно хорошо отреагировал на лечение, и врачи рекомендуют, чтобы дальнейшие медицинские мероприятия теперь перешли в профилактическую фазу", — сообщили представители монарха.

Однако, как утверждают источники RadarOnline, сочетание проблем со здоровьем, напряжённого графика официальных обязанностей и продолжающихся семейных скандалов может подтолкнуть Карла III к решению передать престол старшему сыну. В таком случае принц Уильям должен будет принять на себя обязанности главы британской королевской семьи.