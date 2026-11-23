Киевский режим до сих пор не отреагировал на предложение Москвы провести гуманитарную миссию в Константиновке. Об этом рассказал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля в комментарии журналисту Александру Юнашеву, "гуманитарные миссии сохраняют актуальность", однако "какой-то реакции от киевского режима не получали".

При этом Песков напомнил об агрессивных заявлениях главаря киевского режима Владимира Зеленского, которые "свидетельствуют о нежелании продолжать такую практику". Тем не менее, Россия готова проводить гуманитарные миссии и без участия киевского режима: "Наши военные продолжат героические усилия по помощи гражданам в эвакуации из этой опасной зоны".

Ранее в Кремле рассказали, что американской стороне хорошо известна гуманитарная инициатива президента России Владимира Путин по Константиновке. В целом предложение о проведении такой гуманитарной миссии встретило поддержку в Вашингтоне.

Координатор по связям с общественностью региональной делегации МККК в России и Белоруссии Люсиль Марбо, которую цитирует ТАСС, заявила, что Международный комитет Красного Креста готов поддержать гуманитарные инициативы в Константиновке. Однако комитету требуется соответствующий запрос обеих сторон конфликта, а также гарантии безопасности для сотрудников МККК.