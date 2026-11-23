В течение ближайших дней столичный регион перейдет из предзимья в зиму: циклон балканского полуострова принесет сильные снегопады. Об этом предупредила в понедельник, 23 ноября, ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Как уточнила метеоролог, обильные снегопады обрушатся на Москву и Московскую область, причем ночью их будет сопровождать метель, на дорогах могут образовываться снежные заносы.

В ночь на среду, 25 ноября, подморозит до минус четырех-пяти градусов, а в течение дня прогнозируется легкий мороз до минус трех градусов. При этом в столице будет ветрено, порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду, цитирует Паршину "Интерфакс".

О сложных погодных условиях в ближайшие дни предупреждает жителей и гостей Москвы и столичный главк Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведомство напомнило в своем "Макс"-канале, что важно сохранять бдительность и проявлять осторожность: не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями, внимательно управлять автомобилем, а также не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что современные погодные аномалии в разных частях света напоминают девять кругов ада из "Божественной комедии" Данте. Метеоролог предположил, что зима-2026/2027 будет чрезвычайно снежной и "грядущий холодный сезон в общем-то будет очень насыщен влагой".