Овны

Если новость вызывает сильные эмоции, узнайте подробности, прежде чем делиться ею. За громким заголовком может скрываться совсем другая история. Не спешите делать выводы.

Тельцы

Не обсуждайте с посторонними размер чужих доходов без разрешения самого человека. Любопытство понятно, но тема личная. Позвольте собеседнику самому выбрать подробности рассказа.

Близнецы

Сегодня полнолуние в вашем знаке. Поговорите о том, что давно не дает покоя. Скажите главное без длинного вступления. Так легче понять, чего вы ждете.

Раки

Если гости пришли без предупреждения, вы вправе предложить другое время. Дружелюбие не означает, что ваш дом всегда открыт. Объясните, когда сможете встретиться.

Львы

Проверьте, не забыли ли поздравить человека с важным для него событием. Не ждите подходящих слов. Искреннее пожелание лучше долгого молчания из-за занятости.

Девы

Не судите о новом знакомом только по словам других людей. Пообщайтесь с ним лично. Возможно, вы составите о нём совсем другое мнение.

Весы

Если спорите о цене общей покупки, сначала договоритесь о допустимой сумме. Потом выбирать проще. Не стоит сравнивать варианты, которые заранее не подходят.

Скорпионы

Если договорились делить расходы, запишите, кто и за что уже заплатил. Не придётся рассчитывать по памяти. Ясная договорённость поможет избежать мелких обид.

Стрельцы

Солнце в вашем знаке. Не принимайте каждый вопрос за сомнение в вас. Объясните замысел. Возможно, человек интересуется подробностями, потому что хочет поддержать.

Козероги

Если коллега просит совета, честно скажите, где заканчивается ваш опыт. Не нужно отвечать на всё. Подскажите, к кому ещё обратиться.

Водолеи

Не отвечайте за друга на вопрос, который задали лично ему. Даже если знаете ответ. Пусть человек сам решит, чем готов поделиться.

Рыбы

Сегодня полнолуние. Если разговор утомил, предложите собеседнику сделать перерыв. Необязательно спорить до полного согласия. После паузы легче услышать друг друга.