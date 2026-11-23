Никита Джигурда попал в больницу. У скандально известного актера диагностировали инфаркт. Перед операцией на сердце артист вышел на связь.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Никита Джигурда опубликовал видео, которое записал прямо из реанимации. Лежа на койке, говоря непривычно спокойным голосом и едва сдерживая слезы, артист рассказал, что с ним случилось.

Так, актер поведал, что ему стало плохо еще в Екатеринбурге, куда он прилетел по делам, связанным с выпускном пластинки. Давление взлетело почти до 230, в груди началось сильное жжение. Тем не менее, артист вернулся в Москву. После перелета боль стала невыносимой, но обращаться к медикам он не спешил.

Однако затем у Джигурды началась аритмия, он стал задыхаться. Жена Марина Анисина вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали обширный инфаркт передней стенки сердца и обнаружили тромб. По словам артиста, медики сами удивились, как ему удалось выжить. Сейчас Джигурда уверяет, что уже чувствует себя лучше, молится и медитирует.

"Врачи: чудо, что живой... Благодарю всех, кто проявил и проявляет участие и волнение по поводу моего здоровья... Чему быть, того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти..." - рассуждает Джигурда, который уточнил, что записал видео перед операцией по установке стента.

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