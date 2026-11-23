Налоговые поступления в бюджет за 10 месяцев этого года выросли на 11 процентов. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава ФНС Даниил Егоров на встрече в Кремле.

Президент обратил особое внимание на то, что увеличились доходы от сфер, не связанных с нефтедобычей. Это способствует развитию экономики. Ведомство постоянно работает над повышением доступности своих сервисов для граждан. Теперь почти все льготы предоставляются автоматически. Людям больше не нужно собирать многочисленные документы. Отдельно остановились на теме налога на прибыль.