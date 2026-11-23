Российские власти готовы провести встречу с представителями Евросоюза, чтобы понять их способность к участию в мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом рассказал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, Москва готова инициировать общение с европейцами для понимания, "насколько их позиция коррелирует с задачей налаживания трека по мирному урегулированию".

В частности, наша страна стремится понять, "насколько эта "коалиция желающих" является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны", цитирует Дмитрия Пескова "Интерфакс".

В Европе пока не спешат принимать приглашение российской стороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикации французских СМИ об условиях, выдвигаемых европейцами для поездки в Москву, заявила, что они "не с той ноги встали" или "не с той руки поздоровались".

При этом депутат бундестага Рольф Мютцених выразил убежденность в том, что Европе необходимо как можно скорее назначить переговорщика для диалога с Россией, поскольку "наконец должен появиться европейский формат переговоров с Москвой об урегулировании конфликта" (цитата по РИА Новости).